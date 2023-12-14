Beşiktaş'ın çiçeği burnunda başkanı Hasan Arat Weghorst transferini şiddetle reddetti!

Beşiktaş'ta Abobubakar'ın kadro dışı kalması sonrası takımdan ayrılması beklenirken, Siyah-Beyazlılar yeni golcü için arayışlarına başladı. Birçok ismi listesine alan Siyah-Beyazlılar'a sürpriz bir isim önerilirken yeni başkan Hasan Arat'ın bu transferi veto ettiği öğrenildi.

ESKİ GOLCÜ ÖNERİLDİ

Siyah-Beyazlılar, golcü arayışlarını sürdürürken Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara teklif edildi.

HASAN ARAT'TAN VETO

Weghorst'un Beşiktaş'a teklif edilmesi sonrasında Başkan Hasan Arat'ın bu teklifi anında geri çevirdiği öğrenildi. Arat'ın "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" dediği belirtildi.





