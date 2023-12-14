Beşiktaş'ın çiçeği burnunda başkanı Hasan Arat Weghorst transferini şiddetle reddetti!

Beşiktaş'ta Abobubakar'ın kadro dışı kalması sonrası takımdan ayrılması beklenirken, Siyah-Beyazlılar yeni golcü için arayışlarına başladı. Birçok ismi listesine alan Siyah-Beyazlılar'a sürpriz bir isim önerilirken yeni başkan Hasan Arat'ın bu transferi veto ettiği öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar, golcü arayışlarını sürdürürken Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara teklif edildi.
Weghorst'un Beşiktaş'a teklif edilmesi sonrasında Başkan Hasan Arat'ın bu teklifi anında geri çevirdiği öğrenildi. Arat'ın "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" dediği belirtildi.