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  4. Beşiktaş'ın çiçeği burnunda başkanı Hasan Arat Weghorst transferini şiddetle reddetti!

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda başkanı Hasan Arat Weghorst transferini şiddetle reddetti!

14.12.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Aboubakar'ın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken transfer çalışmalarını hızlandıran Siyah-Beyazlılar'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a önerilirken bu teklif Başkan Hasan Arat'tan veto yedi. İşte detaylar...

Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Beşiktaş'ta Abobubakar'ın kadro dışı kalması sonrası takımdan ayrılması beklenirken, Siyah-Beyazlılar yeni golcü için arayışlarına başladı. Birçok ismi listesine alan Siyah-Beyazlılar'a sürpriz bir isim önerilirken yeni başkan Hasan Arat'ın bu transferi veto ettiği öğrenildi.

ESKİ GOLCÜ ÖNERİLDİ

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Siyah-Beyazlılar, golcü arayışlarını sürdürürken Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara teklif edildi.

HASAN ARAT'TAN VETO

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Weghorst'un Beşiktaş'a teklif edilmesi sonrasında Başkan Hasan Arat'ın bu teklifi anında geri çevirdiği öğrenildi. Arat'ın "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" dediği belirtildi.

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