Beşiktaş'ın da istediği tecrübeli futbolcu Marcelo, Brezilta ekibi Flumiense'ye transfer oldu!

15 yıllık Real Madrid kariyerinin ardından Olimpiakos'un yolunu tutan ancak burada beklentilerin karşılayamayan tecrübeli oyuncu Marcelo, Yunan ekibine veda etti. 34 yaşındaki oyuncunun Olimpiakos'a vedasının ardından ismi birçok kulüple anılırken, bunlardan biri de Beşiktaş olmuştu.

İspanya basınında çıkan haberlerde Marcelo için İtalya ve Fransa'dan birkaç ekibin devrede olduğu yazılırken, Beşiktaş'ın da Marcelo'ya talip olduğu belirtilmişti.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Brezilyalı sol bek tüm iddiaların aksine kendisini yeni takımına bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Brezilya Serie A ekibi Fluminense, Olympiakos ile sözleşmesini fesheden Marcelo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

BAŞLADIĞI YERE DÖNDÜ

Altyapısından yetiştiği Fluminense'den 2007 yılında ayrılan Marcelo, yaklaşık 16 yıl boyunca Real Madrid formasıyla 546 resmi maça çıkıp 38 gol - 103 asistlik performans sergiledi ve bu süreçte 6'sı La Liga ve 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 kupa kazandı.

