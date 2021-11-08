Beşiktaş'ın efsane golcüsü Metin Tekin'den Sadakatsiz'in yıldızı Taro Emir itirafı!

Bir dönem sahalarda fırtınalar estiren efsane futbolcu Metin Tekin, annesi Şevval Sam gibi oyuncu olmayı tercih eden oğlu Taro Emir ile ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Taro Emir, babası Metin Tekin için ''Metin Tekin'in oğlu olmak, insanlığından ve babalığından dolayı dünyanın en güzel şeyi benim için.'' ifadelerini kullandı. Metin Tekin, oğluna övgü dolu sözlerle yanıt verdi.

İşte Metin Tekin'in konuşmasından satır başları:

Tarık Emir, 4-5 yaşlarındaydı. Babam bana ''Metin, artık kabul edelim ki, hayatımızda birbirimizden daha çok sevdiğimiz biri var. Senin onu sevmenle ben gurur duyuyorum'' gibi bir şey söylemişti. Ben de, ''Haklısın baba, benim de senden çok sevdiğim biri var artık'' demiştim. Taro'nun kişiliğindeki değerleri görmek, beni çok mutlu ediyor.

OĞLUYLA İLGİLİ İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Metin Tekin, oğluyla ilgili bir itirafta bulundu. Tekin, sunucu Emek Ege'nin ''Oğlunuzda 'Keşke bana benzemeseydi' dediğiniz bir özellik var mı?'' sorusuna ''Keşke benim kadar kafaya takıp sorgulamasaydı... Bunu çok net söyleyebilirim. Çok genç yaşta başladı kafaya takmaya. Ben, bu durumu biraz daha ilerleyen yaşlarda bekliyordum.''

BİR KONUDA BABASINA BENZEMİYOR

Metin Tekin, oğlu Taro Emir'in Beşiktaşlı olmaktan gurur duyduğunu ancak futbolla uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi. Metin Tekin, 2011 yılında evlendiği Doğa Tekin'den olan oğlu Rüzgar için ise aynı şeyi söyleyemeyeceğini dile getirdi. Eski futbolcu, Rüzgar'ın, abisi Taro'nun aksine futbola çok büyük bir ilgisi olduğunu anlattı.

Ünlü oyuncu Şevval Sam ise oğlunun babası gibi futbolcu olmayıp oyunculuğu tercih etmesine ''Bir aileye bir efsane yeter'' yanıtını vermişti.



