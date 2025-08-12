SPOR

Beşiktaş'ın efsane ismi Rıza Çalımbay hem Beşiktaş'ın yeni transferlerini hem de Arda Turan'ı topa tuttu! Çalımbay'a eleştiriler dinmedi...

Beşiktaş’ın eski oyuncusu ve teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah beyazlıların yeni sezon transferlerini yerden yere vururken, çiçeği burnunda teknik adam Arda Turan hakkında söyledikleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
Rıza Çalımbay Akşam Tv’ye yaptığı açıklamalarda Beşiktaş’ın bu sezonki gidişatı, transferleri ve kendi döneminde yaşadıklarını anlattı.

‘‘BANA YANLIŞ YAPTILAR!’’

Rıza Çalımbay Beşiktaş’ta çalıştığı son dönem için yakın arkadaşlarına sitemde bulundu. Çalımbay,"Yaşanan tatsızlıklar Beşiktaş'a hiç yakışmadı. O dönemde Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Hasan Arat benimle çalışmak istediklerini söyledi, hatta sözleşme getirdiler. Ben de 'Bana sahip çıkarsanız imzalarım' dedim. İmzayı attım ama kısa süre sonra hiçbiri yanımda durmadı. Bana yanlış yaptılar. Sonrasında aynı durum onların başına da geldi." sözlerini söyledi.

BEŞİKTAŞ’IN TRASFER POLİTİKASINI YERDEN YERE VURDU!

Siyah beyazlıların bu sezonki transfer politikalarını eleştiren Çalımbay, "Yanlış bir hamle oldu, Orkun'a ne gerek var? Gedson Fernandes varken neden alıyorsunuz? Fernandes'i göndermeseydiniz. Orkun parasını aldı ve geldi" ifadelerini kullandı.

ABRAHAM İÇİN SÖYLEDİKLERİ OLAY OLDU…

Rıza Çalımbay Beşiktaş’ın yeni golcüsü Tammy Abraham’ı eleştirdi ve "Daha kaliteli bir oyuncu alınmalıydı. Avrupa ön elemesinde izledik, sahada etkili olamadı ve maçlar kaybedildi" dedi.

ARDA TURAN İÇİN DEDİKLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Teknik direktör Arda Turan'ın Ukrayna devi Shaktar Donetsk'in başına geçmesi üzerine sorulan soruya Çalımbay, "Yok, onu menajerler götürdü oraya." Dedi ve sosyal medyada ortalık karıştı. Rıza Çalımbay’ın Arda Turan ile alakalı neden böylesine sert bir açıklama yaptığı bilinmezken, sosyal medya kullanıcıları genç teknik adamı daha şimdiden böylesine sert bir şekilde eleştirmesini doğru bulmadı.

