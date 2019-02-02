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Beşiktaş'ın eski ismi Alexander Milosevic İngiltere'ye gitti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.02.2019 09:10 | Son Güncelleme

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen savunma oyuncusu Alexander Milosevic, Nottingham Forest ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın eski ismi Alexander Milosevic İngiltere'ye gitti

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Alexander Milosevic, Championship ekibi Nottingham Forest'a transfer oldu. 27 yaşındaki İsveçli defans oyuncusu, Nottingham Forest ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Milosevic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra önce Çaykur Rizespor, ardından AIK Stockholm formaları giymişti. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Alexander Milosevic Nottingham Forest Beşiktaş İngiltere

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