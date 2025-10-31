SPOR

Beşiktaş'ın eski yıldızı dönerci oldu! Şampiyonlar Ligi'nde bile oynamıştı...

2017 yılında Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Orkan Çınar'ın mesleği görenleri şaşkına çevirdi. Henüz 29 yaşındaki Orkan Çınar'ın ağabeyiyle birlikte dönerci açtığı ve işlettiği öğrenildi. Şenol Güneş zamanında Şampiyonlar Ligi arenasında da boy gösteren Orkan Çınar'ın kariyer düşüşü herkesi şaşırttı.

Emre Şen

Beşiktaş'ın eski yıldızı Orkan Çınar'ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Ağabeyiyle birlikte Bursa İnegöl'de dönerci dükkanı açan Orkan Çınar'ın futboldan uzaklaşması siyah-beyazlı taraftarları üzdü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİLE OYNAMIŞTI

Beşiktaş ın eski yıldızı dönerci oldu! Şampiyonlar Ligi nde bile oynamıştı... 1

2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan fakat o dönemki kadroda çok sık forma şansı bulamayan Orkan Çınar, Şenol Güneş'in şans vermesiyle Şampiyonlar Ligi'nde bile boy göstermişti.

AĞABEYİYLE BİRLİKTE DÖNERCİ AÇTI

Beşiktaş ın eski yıldızı dönerci oldu! Şampiyonlar Ligi nde bile oynamıştı... 2

Herhangi bir takımla profesyonel sözleşme imzalamayan 29 yaşındaki Orkan Çınar, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci açtı. Dükkanında çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Orkan Çınar'ın yeni mesleği futbol severleri şaşırttı.

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

