Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde kırılması zor bir rekora imza attı!

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain ile İtalya Serie A ekibi Milan karşılaştı. Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip PSG, 3-0’lık skorla kazandı. Fransa temsilcisine galibiyeti getiren golleri 32’nci dakikada Kylian Mbappe, 53’üncü dakikada Kolo Muani ve 89’uncu dakikada Kang-In Lee kaydetti. Bu sonucun ardından PSG gruptaki 2’nci galibiyetini alarak 6 puanla liderliğe yükselirken, Milan grupta ilk mağlubiyetini alarak 2 puanla son sıraya geriledi.

ATLETICO ZORLU DEPLASMANDAN 1 PUAN ÇIKARDI

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Celtic Park’ta oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibinin golleri 4’üncü dakikada Kyogo Furuhashi ve 28’inci dakikada Luis Palma kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 25’inci dakikada Antoine Griezmann ve 53’üncü dakikada Alvaro Morata’dan geldi. Atletico Madrid’te Antoine Griezmann 24’üncü dakikada penaltıdan yararlanamazken, 82’nci dakikada Rodrigo De Paul ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Celtic gruptaki ilk puanını aldı ve 1 puanla son sırada kaldı. Atletico Madrid ise gruptaki 2’nci beraberliğini alarak 5 puanla 2’inci sırada haftayı tamamladı.

PORTO KAZANDI, PEPE TARİHE GEÇTİ

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Pepe, Porto forması altında Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti. Yıldız futbolcu, 40 yaş 241 gün ile devler liginde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu. Daha önceki rekor Milan forması giyen Alessandro Costacurta'ya aitti.

Gecenin toplu sonuçları ise şu şekilde:

Feyenoord - Lazio: 3-1

Celtic - Atletico Madrid: 2-2

Newcastle United - Borussia Dortmund: 0-1

Paris Saint Germain - Milan: 3-0

Leipzig - Kızılyıldız: 3-1

Young Boys - Manchester City: 1-3

Barcelona - Shakhtar Donetsk: 2-1

Antwerp - Porto: 1-4





