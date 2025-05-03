Beşiktaş'ın eski yıldızı Rosier hakkında olay yaratan açıklama! "Cinsel yönelimi farklıydı" dedi, Beşiktaş taraftarı ateş püskürdü

Beşiktaş'ın eski şube sorumlusu Celal Kolot, Radyospor'a olay yaratacak açıklamalarda bulunarak siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

"CİNSEL YÖNELİMLERİ FARKLIYDI, AŞIRI GÖSTERİR OLDU"

Celal Kolot, "Rosier'in cinsel yönelimleri farklıydı ve bunu bir noktada aşırı gösterir hâle geldi. Bunu bir değil birkaç yetkiliden dinledim. Bence gönderilmesinde bu durum çok önemli bir faktör oldu" dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİ GÖSTERİYOR

Celal Kolot'un bu açıklamasının ardından Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi. Rosier'in Beşiktaş'ta oynadığı dönemde kız arkadaşı olduğu bilinirken, Celal Kolot'un bu tarz bir açıklama yapmasına anlam verilemedi.