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Beşiktaş'ın eski yöneticisinden şaşırtan Barış Alper Yılmaz itirafı! "Çok istedik ama Galatasaray'ı seçti"

17.10.2023 15:32 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Torunoğulları yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiklerini ancak oyuncunun Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Torunoğulları yaptığı paylaşımda son günlerde ortaya atılan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu iddialarına cevap verdi.

Torunoğulları Barış Alper Yılmaz'ın transferi için görüşmeler yapıldığını ancak milli futbolcunun Galatasaray'ın tercih ettiğini söyledi.

"TÜM GAYRETLERİMİZE RAĞMEN G.SARAY'I SEÇTİ"

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi, "Barış Alper Yılmaz ismi özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021-22 sezonu başında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI...

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Öte yandan Erdal Torunoğulları, Kerem Aktürkoğlu iddialarını ise yalanladı. Beşiktaş'ın eski yöneticisi, "Kerem Aktürkoğlu ismi ne o tarihlerde görev yapan teknik heyetimiz ne de scout ekibimiz tarafından kesinlikle gündeme getirilmemiştir." dedi.

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