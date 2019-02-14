Beşiktaş'ta Quaresma sürprizi!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve istasyon koşuları ile başladı.
İdman, 5'e 2 pas ve dar alan organizasyonunun ardından tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya gidecek ve otelde kampa girecek.
Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.
Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan Özyakup, kadroda yer almadı.
Icardi şokta! Kaptanlığı alındı
Yusuf Şimşek yeni takımıyla imzaladı
Futbol Yönetim Zirvesi başladı
Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı
Beşiktaş'ta sıcak saatler! Transfer bitebilir...
Bundesliga'da rekor gelir!
''G.Saray her zaman kupa için oynar''
Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması
GS TV'de şaşırtan değişim!
F.Bahçe'nin galibiyeti Rus basınında
Fenerbahçe'de sakatlık şoku
''Trabzon'u hedeflerine ulaştıracağız''
Bundesliga'da ayrılık
Caleb Ekuban hedeflerini anlattı
Ramsey imzayı attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum