Beşiktaş'ın Facundo Roncaglia ile ilgilendiği iddia edildi

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.
BEŞİKTAŞ'IN KOCAELİSPOR MAÇI ÖZETİ
İspanyol As Gazetesi'nin iddiasına göre Beşiktaş, Celta Vigo forması giyen Facundo Roncaglia ile ilgileniyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki stoper için Umut Güner, menajer Claudio Corti ile ilk teması kurdu. Beşiktaş'ın, bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirmek istediği ve Celta Vigo'nun da Roncaglia'nın kontratından çıkmaya sıcak baktığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren Roncaglia için Celta Vigo teknik direktörü Fran Escribá, gelecek sezon planlamasında olmadığını açıkladı.
Valencia formasıyla geçen sezon 24 maça çıkan Roncaglia, gol veya üretemedi. 32 yaşındaki savunmacının sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
Juventus, Merih için kararını verdi
''F.Bahçe layık olduğu yerde olacak''
O ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı
Wanyama'dan kötü haber
Monchi'den Kjaer ve F.Bahçe itirafı
Dev maçta gülen Chelsea
'İnşallah o sene bu senedir'
Yunus'tan Kruse övgüsü
Burak Yılmaz sürprizi! Açıklandı
Gurbetçi yıldızlardan transfer itirafı!
G.Saray'a Emre Mor şoku! İşte reddedilen teklif
Eljif Elmas transferinden Fenerbahçe ne kadar kazandı?
Beşiktaş'tan ayrıldı, ülkesine döndü!
Juventus'un Türk oyuncusunun vize sorununu Türkiye çözdü
Okuyucu Yorumları 2 yorum