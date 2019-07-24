Beşiktaş'ın Facundo Roncaglia ile ilgilendiği iddia edildi

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

BEŞİKTAŞ'IN KOCAELİSPOR MAÇI ÖZETİ

İspanyol As Gazetesi'nin iddiasına göre Beşiktaş, Celta Vigo forması giyen Facundo Roncaglia ile ilgileniyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki stoper için Umut Güner, menajer Claudio Corti ile ilk teması kurdu. Beşiktaş'ın, bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirmek istediği ve Celta Vigo'nun da Roncaglia'nın kontratından çıkmaya sıcak baktığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren Roncaglia için Celta Vigo teknik direktörü Fran Escribá, gelecek sezon planlamasında olmadığını açıkladı.

Valencia formasıyla geçen sezon 24 maça çıkan Roncaglia, gol veya üretemedi. 32 yaşındaki savunmacının sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

