Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı'dan alkışlanacak hareket

Son 8 resmi maçta galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası ilk sınavını Kayserispor karşısında veriyor. Maçın henüz başında siyah-beyazlıların baskısıyla başlayan karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.

"ALKIŞLANACAK HAREKET"

Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Pjanic topun başına geçti. Ceza sahasına ortasını açan Pjanic'in topuna Serdar Saatçı kafasını vurdu. Maçın hakemi topun Kayserispor'dan çıktığını söyledi ve korner noktasını işaret etti. Bu kararın ardından siyah-beyazlıların genç oyuncusu Serdar Saatçı hakemin yanına giderek topun kendisinden çıktığını söyledi. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serdar Saatçı'nin yanına giderek genç oyuncuyu tebrik etti ve kararını değiştirerek aut noktasını gösterdi. Serdar'ın yaptığı bu davranış sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



