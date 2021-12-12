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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı'dan alkışlanacak hareket

12.12.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'la karşılaşıyor. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Siyah-beyazlıların genç stoper oyuncusu Serdar Saatçı'nin maçın hakemiyle yaşadığı dialog sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı'dan alkışlanacak hareket
Serdar Saatçı

Serdar Saatçı

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son 8 resmi maçta galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası ilk sınavını Kayserispor karşısında veriyor. Maçın henüz başında siyah-beyazlıların baskısıyla başlayan karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.

"ALKIŞLANACAK HAREKET"

Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Pjanic topun başına geçti. Ceza sahasına ortasını açan Pjanic'in topuna Serdar Saatçı kafasını vurdu. Maçın hakemi topun Kayserispor'dan çıktığını söyledi ve korner noktasını işaret etti. Bu kararın ardından siyah-beyazlıların genç oyuncusu Serdar Saatçı hakemin yanına giderek topun kendisinden çıktığını söyledi. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serdar Saatçı'nin yanına giderek genç oyuncuyu tebrik etti ve kararını değiştirerek aut noktasını gösterdi. Serdar'ın yaptığı bu davranış sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kayserispor
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