Beşiktaş'ın göndermek istediği Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım!

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile ile yola devam etmek istemezken İtalyan golcü sezonun tamamlanmasıyla Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Golcü oyuncu Instagram hikayesinde Süper Lig'deki bitiricilik sıralamasını gösteren bir görsel paylaştı. Immobile, paylaşımına susma ve göz kırpma emojileri ekleyerek göndermede bulundu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 36 maçta 62 puan toplayarak sezonu 4. sırada tamamladı.

AVRUPA'DA SESSİZ KALDI

Siyah-beyazlıların İtalyan yıldızı Ciro Immobile, bu sezon 41 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki forvet, ligde oynadığı 30 maçta 15 gol ve 4 asist üretti. Ancak UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda gol katkısı yapamadı. İmmobile, Süper Lig gol krallığı yarışında 6. sırayı aldı.