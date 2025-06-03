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Beşiktaş'ın göndermek istediği Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım!

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentilerin altında bir performans sergileyen Ciro Immobile, sosyal medya hesabından göndermeli bir şekilde Süper Lig'deki bitiricilik sıralamasını paylaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın göndermek istediği Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım!
Berker İşleyen
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile ile yola devam etmek istemezken İtalyan golcü sezonun tamamlanmasıyla Instagram hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

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Golcü oyuncu Instagram hikayesinde Süper Lig'deki bitiricilik sıralamasını gösteren bir görsel paylaştı. Immobile, paylaşımına susma ve göz kırpma emojileri ekleyerek göndermede bulundu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 36 maçta 62 puan toplayarak sezonu 4. sırada tamamladı.

AVRUPA'DA SESSİZ KALDI

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Siyah-beyazlıların İtalyan yıldızı Ciro Immobile, bu sezon 41 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki forvet, ligde oynadığı 30 maçta 15 gol ve 4 asist üretti. Ancak UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda gol katkısı yapamadı. İmmobile, Süper Lig gol krallığı yarışında 6. sırayı aldı.

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