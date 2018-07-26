Beşiktaş'ın gündemindeki Davy Klaassen Werder Bremen'e transfer oluyor!

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu konuşulan isimlerden biri olan Davy Klaassen için Werder Bremen devreye girdi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Bremen ile Everton arasında anlaşma sağlandı.

Bild'in haberine göre Werder Bremen, Davy Klaassen ile her konuda anlaşma sağladı.

Hollandalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme yapacak olan Alman ekibinin, Everton'a da 13,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

