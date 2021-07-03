Beşiktaş'ın hedefindeki isim Brezilyalı golcü Hulk

Beşiktaş, golcü arayışında son kararını verdi. Edin Dzeko, Haris Seferovic ve Diego Costa'dan bir sonuç alamayan siyah-beyazlı takımın gündemine Brezilyalı yıldız Hulk yeniden geldi.

34 yaşındaki golcü ile geçtiğimiz sezonun devre arası temas kurulmuştu. Ancak deneyimli isim Brezilya'nın dev kulüplerinden Atletico Mineiro'ya gitmişti.

Beşiktaşlı idareciler, Sergen Yalçın'ın geçen sezon çok istediği Hulk'u bu kez transfer etmek için tüm imkanları seferber etmiş durumda.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Hulk'un yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi arzu etmesi Beşiktaş için avantaj. Siyah-beyazlı takım, Devler Ligi kozunu kullanarak bu transferi bitirmek istiyor. Brezilya basınına göre, görüşmeler olumlu devam ediyor ve 34 yaşındaki golcüye en yakın kulüp Kartal. Tecrübeli forvetin Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitiyor. Siyah-beyazlı takım, Hulk için bir bonservis bedeli ödemek istemiyor.

40 MİLYON EURO'YA ZENİT'E

Brezilyalı golcü 26 resmi maçta bin 959 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde Hulk, 9 gol, 7 asitlik performans sergiledi. 34 yaşındaki forvet, Brezilya Milli Takımı'nda ise 48 maçta 11 gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre Hulk'un piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

2014 yılında Zenit forması giydiği dönemde başarılı oyuncunun değeri 48 milyon Euro'yu bulmuştu. Zenit, Porto'ya tam 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Hulk'u transfer etmişti.

BORRE'DEN KÖTÜ HABER

Öte yandan Beşiktaş'ın uzun süredir transferi için çaba harcadığı Santos Borre'den kötü haber geldi. 25 yaşındaki Kolombiyalı forvetin Frankfurt'a imza atması bekleniyor.

(AKŞAM)



