Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Beşiktaş’ın devre arasında bonservis ödemeden kadrosuna dahil ettiği 29 yaşındaki savunmacı için West Ham United, Liverpool, Everton, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla ve PSG devrede.

Stoperlerinden Dusko Tosic’i Çin’e, Matej Mitrovic’i Club Brugge’e satan Beşiktaş’ın bir diğer savunma oyuncusu Domagoj Vida’ya teklif üstüne teklif geliyor. Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman’ın Hırvat oyuncu için 18.5 milyon Euro öneren West Ham United’ın teklifini kabul etmedi ve 25 milyon Euro talep etti. İngiliz ekibinin, bu hafta ya da önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek siyah-beyazlılarla masaya oturması gündemde.

LIVERPOOL GELİYOR!

SKY Sports’un iddiasına göre Liverpool’un yöneticileri de Vida transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek. Ayrıca Fransız devi Paris Saint Germain’in de Hırvat oyuncu ile yakından ilgilendiği biliniyor.

Transfer gündeminin en çok kunuşulan oyuncusu olan 29 yaşındaki stoperle ilgili menajeri Uğur Avadan da Radyospor’a şunları söyledi:

“İlgilenenlerin olması çok normal. Bu tekliflerin önce Beşiktaş’ı memnun etmesi sonra da Vida’yı tatmin etmesi lazım. Liverpool ya da Everton sayılan ekipler, İspanya’dan da talip var. Barcelona’nın izlediğini ve listesine aldığını biliyorum ama zor olacağını düşünüyorum. Atletico Madrid ve Sevilla’nın da bildiğim kadarıyla ilgisi var.” (VATAN)

