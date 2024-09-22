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Beşiktaş'ın Hollandalı hocası van Bronckhorst, Eyüpspor galibiyetiyle 24 yıl sonra bir ilki başardı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.09.2024 22:14
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Beşiktaş 6. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 ile geçerken Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı hocası 24 yıl sonra bir ilki başardı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Hollandalı hocası van Bronckhorst, Eyüpspor galibiyetiyle 24 yıl sonra bir ilki başardı

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı hocası van Bronckhorst müthiş bir istatistiğe imza attı.

24 YIL SONRA BİR İLK

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Giovanni van Bronckhorst da bu sonuçla adını siyah-beyazlıların tarihine yazdırmayı başardı. van Bronckhorst, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı takımın başında olan İtalyan teknik adam Nevio Scala’dan sonra ligde iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

49 yaşındaki çalıştırıcı idaresindeki Kartal, Tüpraş Stadyumu’nda sırasıyla Antalyaspor’u 4-0, Sivasspor’u 2-0, Eyüpspor’u da 2-1’lik skorlarla geçti.

Nevio Scala’nın Beşiktaş’ı ise Yimpaş Yozgatspor’u 3-0, Rizespor’u 2-1 ve Fenerbahçe’yi de 3-0 yenmişti.

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Teknik Direktör Eyüpspor son dakika beşiktaş
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