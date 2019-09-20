Beşiktaş'ın kalecisi Karius'a sosyal medyada şok tepki

Büyük bir hata yaparak Beşiktaş’ın ilk golü yemesine sebep olan Alman file bekçisi Loris Karius, siyah-beyazlı taraftarlardan tepki görürken, sosyal medyada da eleştiriler vardı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşılaştığı maçta Karius'un yediği goller olay oldu. İlk golde bariz hatası olan Karius ikinci golü de kapattığı köşeden ağlarında gördü. Bu golden sonra siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan adeta isyan etti.



