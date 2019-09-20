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Beşiktaş'ın kalecisi Karius'a sosyal medyada şok tepki

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 20.09.2019 08:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi K Grubunda çıktığı ilk maçta Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya duraklama dakikalarında yediği gollerle 4-2 mağlup oldu. Siyah -beyazlı takımın file bekçisi Karius'un maçta yediği goller olay oldu.

Büyük bir hata yaparak Beşiktaş’ın ilk golü yemesine sebep olan Alman file bekçisi Loris Karius, siyah-beyazlı taraftarlardan tepki görürken, sosyal medyada da eleştiriler vardı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşılaştığı maçta Karius'un yediği goller olay oldu. İlk golde bariz hatası olan Karius ikinci golü de kapattığı köşeden ağlarında gördü. Bu golden sonra siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan adeta isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava Beşiktaş spor toto süper lig

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