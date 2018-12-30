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Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius sevgilisiyle Miami'de!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.12.2018 09:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, lige verilen arayı yeni sevgilisi Sophia Thomalla ile Miami'de geçiriyor.Türkiye'ye geldiğinde fenomen kadınlara mesaj atmasıyla gündem olan Karius aşkıyla romantik anlar geçirdi.

Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius sevgilisiyle Miami'de!

Süper Lig'de devre arası tatilinin başlamasıyla futbolcular da sahillere akın ederken Beşiktaş'ın yıldızı Loris Karius da sevgilisiyle ABD'ye gitti.

Siyah beyazlıların Liverpool'dan kiraladığı başarılı kaleci, Alman model sevgilisi Sophia Thomalla ile birlikte soluğu Miami'de aldı.

Güneşli havada şezlongda vakit geçiren ikilinin samimi pozlar verdiği görüldü.

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Geçen sene Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Alman kaleci, Karim Benzema ve Gareth Bale'in gollerinde kritik hatalara imza atmış ve kaybedilen maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı.

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25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 2 yıllık kiralık anlaşması bulunuyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın devre arası kampı 20 Ocak'ta başlayacak. (SÖZCÜ)

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Anahtar Kelimeler:
Loris Karius Beşiktaş karius Sophia Thomalla

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