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Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

Sezon hazırlıklarına 26 Haziran'da başlayacak Beşiktaş, Slovakya ve Avusturya'da iki hazırlık kampı yapacak.

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonu için hazırlık kamplarını Slovakya ve Avusturya'da gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlı takım, 26 Haziran'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'daki kısa hazırlığın ardından ilk yurt dışı kampını 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapacak.

Slovakya'daki çalışmaların ardından İstanbul'a dönecek siyah-beyazlı ekip, 11-20 Temmuz tarihlerindeki ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.

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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig slovakya avusturya

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