Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonu için hazırlık kamplarını Slovakya ve Avusturya'da gerçekleştirecek.
Siyah-beyazlı takım, 26 Haziran'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'daki kısa hazırlığın ardından ilk yurt dışı kampını 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapacak.
Slovakya'daki çalışmaların ardından İstanbul'a dönecek siyah-beyazlı ekip, 11-20 Temmuz tarihlerindeki ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.
Anderson Talisca İtalya'da görüldü!
Damien Comolli'nin Tuncay Şanlı'yı Tottenham'a transfer etmek istediği ortaya çıktı!
'Pepe için resmen teklif yapıldı'
Galatasaray'da Nuri Şahin harekatı
Galatasaray Muğdat Çelik ile anlaşmaya vardı
FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar
Teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti
Trabzonspor'da Burak, Sosa ve Kucka skandalı
Abdülkadir Ömür için Leicester City'den 25 milyon sterlinlik teklif!
Beşiktaş Daniel Opare ile anlaşmaya vardı!
Ömer Üründül TRT'nin Dünya Kupası yorumcu kadrosunda yer almadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum