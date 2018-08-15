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Beşiktaş'ın Linz kadrosunda Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında LASK Linz ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar bu maç için Avusturya'ya gitti. Gökhan Töre dışında kadroda eksik bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Linz kadrosunda Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor

Beşiktaş'ın LASK Linz ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında Avusturya'da oynanacak mücadele için Siyah-Beyazlıların yolculuğu başladı. Beşiktaş Avusturya'ya Gökhan Töre dışında tam kadro gitti.

Beşiktaş'ın LASK Linz kadrosu

KALE: Tolga, Utku, Ersin, Gökhan Gönül

DEFANS: Fatih, Vida, Pepe, Roco, Adriano, Caner

ORTA SAHA: Medel, Necip, Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Lens, Quaresma,

FORVET: Larin, Alpay, Love, Negredo

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş gökhan töre LASK Linz

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