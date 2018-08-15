Beşiktaş'ın Linz kadrosunda Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor

Beşiktaş'ın LASK Linz ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında Avusturya'da oynanacak mücadele için Siyah-Beyazlıların yolculuğu başladı. Beşiktaş Avusturya'ya Gökhan Töre dışında tam kadro gitti.

Beşiktaş'ın LASK Linz kadrosu

KALE: Tolga, Utku, Ersin, Gökhan Gönül

DEFANS: Fatih, Vida, Pepe, Roco, Adriano, Caner

ORTA SAHA: Medel, Necip, Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Lens, Quaresma,

FORVET: Larin, Alpay, Love, Negredo

