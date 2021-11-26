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Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı!

26.11.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da 4 eksik var.

Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı!

Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında yarın akşam Giresunspor ile Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş 'ın kadrosu açıklandı.

Siyah-Beyazlılar'da Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre ve kadro dışı bırakılan Nsakala kadroda yer almadı. Salih Uçan'ın herhangi bir sakatlığı olmadığı, teknik ekibin tercihi doğrultusunda kadroya alınmadığı öğrenildi.

Batshuayi ise kadroya geri döndü.

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

Kaleciler: ERSİN, MERT

Savunma: MONTERO, ROSIER, WELINTON, VIDA, UMUT

Orta Saha: JOSEF, OĞUZHAN, CAN, ATIBA, MEHMET, PJANIC, NECİP, TEIXEIRA

Hücum: NKOUDOU, BATSHUAYI, LARIN, GHEZZAL, KENAN, GÜVEN


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Giresunspor Salih Uçan
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