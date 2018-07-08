Beşiktaş'ın maç programı belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre ilk etap çalışmalarını Slovakya'da tamamlayan siyah-beyazlı futbolcular, iki günlük iznin ardından 11 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'da bir araya gelecek.

Ehrenhausen kasabasında, 20 Temmuz Cuma gününe kadar kamp yapacak Beşiktaş, burada dört hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampında yapacağı maçların programı şöyle:

12 Temmuz Perşembe: Beşiktaş - Shakhtar Donetsk

15 Temmuz Pazar: Beşiktaş - CSKA Moskova

17 Temmuz Salı: Beşiktaş - Reading

20 Temmuz Cuma: Beşiktaş - Krasnodar

