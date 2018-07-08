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Beşiktaş'ın maç programı belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.07.2018 18:42 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın, Avusturya'da yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarındaki maç programı belli oldu.

Beşiktaş'ın maç programı belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre ilk etap çalışmalarını Slovakya'da tamamlayan siyah-beyazlı futbolcular, iki günlük iznin ardından 11 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'da bir araya gelecek.

Ehrenhausen kasabasında, 20 Temmuz Cuma gününe kadar kamp yapacak Beşiktaş, burada dört hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampında yapacağı maçların programı şöyle:

12 Temmuz Perşembe: Beşiktaş - Shakhtar Donetsk
15 Temmuz Pazar: Beşiktaş - CSKA Moskova
17 Temmuz Salı: Beşiktaş - Reading
20 Temmuz Cuma: Beşiktaş - Krasnodar

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Beşiktaş shakhtar donetsk cska moskova reading krasnodar

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