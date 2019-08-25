SPOR

Beşiktaş'ın Mario Lemina'ya teklif yaptığı iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Siyah beyazlılar İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da forma giyen orta saha oyuncusu Mario Lemina için kiralama teklifi yaptı.

Beşiktaş'ın Mario Lemina'ya teklif yaptığı iddia edildi

Gary Medel'i Bologna'ya satmaya hazırlandığı belirtilen Beşiktaş, orta saha transferi için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

TRT spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Southampton forması giyen Mario Lemina'yı kiralamak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı.

"WANYAMA VE LEMINA VAR"

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin ise, "Beşiktaş, ön libero için oldukça iyi isimlerle görüşüyor. Umut Güner görüşmeleri yapıyor, oyuncuların isimlerini başkan Fikret Orman'a sundu. Tottenham'dan Victor Wanyama, Southampton'dan Mario Lemina" dedi.

Juventus'tan 2017 yılında 17 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olan 25 yaşınki Lemina, Premier Lig ekibinde 52 maçta oynadı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Beşiktaş Mario Lemina

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