SPOR

Beşiktaş'ın Nicolas Castillo ile ilgilendiği iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.10.2018 08:02 | Son Güncelleme

Ocak ayında takıma bir forvet kazandırabilmek için hummalı çalışma sürdüren Beşiktaş'ın, Medel'in yakın arkadaşı Nicolas Castillo ile ilgilendiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın Nicolas Castillo ile ilgilendiği iddia edildi

Geçtiğimiz sezon Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi ve Talisca'nın Çin'e transfer olması sonrasında gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş için Nicolas Castillo iddiası ortaya atıldı. Portekiz medyasında yer alan habere göre, bu sezon Benfica'nın Avrupa Kupaları kadrosunda da yer almayan golcü futbolcu için Beşiktaş devreye girdi.

MEDEL VE ROCO İLE ARKADAŞ

Nicolas Castillo'nun Beşiktaş'a transfer olması halinde Şili Milli takımı ve Cruz Azul'den eski takım arkadaşları Gary Medel, Enzo Roco gibi isimlerle tekrar bir araya gelebileceği, bu birlikteliğin Beşiktaş adına pozitif bir etki yaratabileceği aktarıldı.

ESKİ TAKIMI İSTİYOR

25 yaşındaki futbolcunun bir diğer talibinin de eski takımı UNAM Pumas olduğu iddia edildi ancak oyuncunun Avrupa'da kalmak istediği ifade ediliyor. (SPORX)

PARTNERÜnlü oyuncudan Grinin Elli Tonu itirafıÜnlü oyuncudan Grinin Elli Tonu itirafı
Fikret Orman ve Şenol Güneş ortak basın toplantısı düzenleyecek!Fikret Orman ve Şenol Güneş ortak basın toplantısı düzenleyecek!
Beşiktaş'ta kadro dışı kararı!Beşiktaş'ta kadro dışı kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş medel Nicolas Castillo Spor Toto Süper Lig Roco

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Mathieu Valbuena'ya Lille talip oldu!

Mathieu Valbuena'ya Lille talip oldu!

Alex Telles'e çılgın teklif!

Alex Telles'e çılgın teklif!

Roma - CSKA Moskova maçı öncesi yürüyen merdiven çöktü!

Roma - CSKA Moskova maçı öncesi yürüyen merdiven çöktü!

Fikret Orman ve Şenol Güneş ortak basın toplantısı düzenleyecek!

Fikret Orman ve Şenol Güneş ortak basın toplantısı düzenleyecek!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ın Nicolas Castillo ile ilgilendiği iddia edildi

Beşiktaş'ın Nicolas Castillo ile ilgilendiği iddia edildi

Fikret Orman ve Şenol Güneş ortak basın toplantısı düzenleyecek!

Fikret Orman ve Şenol Güneş ortak basın toplantısı düzenleyecek!

Beşiktaş'ta kadro dışı kararı!

Beşiktaş'ta kadro dışı kararı!

Oğuzhan Özyakup'tan sözleşme açıklaması

Oğuzhan Özyakup'tan sözleşme açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin beraat etti

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin beraat etti

Beşiktaş kriz haberlerini yalanladı

Beşiktaş kriz haberlerini yalanladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.