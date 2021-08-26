Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ve rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun grup kuraları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende çekildi. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek Türk takımı olan Beşiktaş'ın rakipleri de çekilen kura sonrası belli oldu.

Siyah beyazlılar, Sporting Lizbon, B. Dortmund ve Ajax'ın bulunduğu C Grubu'nda yer aldı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar;

A GRUBU

Manchester City

Paris Saint-Germain

RB Leipzig

Club Brugge

B GRUBU

Atletico de Madrid

Liverpool

Porto

Milan

C GRUBU

Sporting Lizbon

Borussia Dortmund

Ajax

BEŞİKTAŞ

D GRUBU

Inter

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff Tiraspol

E GRUBU

Bayern Münih

Barcelona

Benfica

Dinamo Kiev

F GRUBU

Vilarreal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

G GRUBU

LOSC Lille

Sevilla

Salzburg

Wolfsburg

H GRUBU

Chelsea

Juventus

Zenit

Malmö

GRUP MAÇLARI 14 EYLÜL'DE

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.



