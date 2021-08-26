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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ve rakipleri belli oldu

26.08.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ve rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun grup kuraları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende çekildi. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek Türk takımı olan Beşiktaş'ın rakipleri de çekilen kura sonrası belli oldu.

Siyah beyazlılar, Sporting Lizbon, B. Dortmund ve Ajax'ın bulunduğu C Grubu'nda yer aldı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar;

A GRUBU

Manchester City
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
Club Brugge

B GRUBU

Atletico de Madrid
Liverpool
Porto
Milan

C GRUBU

Sporting Lizbon
Borussia Dortmund
Ajax
BEŞİKTAŞ

D GRUBU

Inter
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Sheriff Tiraspol

E GRUBU

Bayern Münih
Barcelona
Benfica
Dinamo Kiev

F GRUBU

Vilarreal
Manchester United
Atalanta
Young Boys

G GRUBU

LOSC Lille
Sevilla
Salzburg
Wolfsburg

H GRUBU

Chelsea
Juventus
Zenit
Malmö

GRUP MAÇLARI 14 EYLÜL'DE

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 20 yorum
bir galatasaraylı olarak siyah beyaz uefaya gider :))) gelenden gidende 5 yer sağlam :)))
Harika bir grup olmuş.İnsallah çikar takimimiz.Bir GS taraftari olarak gonulden destekliyorum.
A yada E insallah busene cok eglenecuk

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