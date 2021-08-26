Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ve rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun grup kuraları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende çekildi. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek Türk takımı olan Beşiktaş'ın rakipleri de çekilen kura sonrası belli oldu.
Siyah beyazlılar, Sporting Lizbon, B. Dortmund ve Ajax'ın bulunduğu C Grubu'nda yer aldı.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar;
Manchester City
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
Club Brugge
Atletico de Madrid
Liverpool
Porto
Milan
Sporting Lizbon
Borussia Dortmund
Ajax
BEŞİKTAŞ
Inter
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Sheriff Tiraspol
Bayern Münih
Barcelona
Benfica
Dinamo Kiev
Vilarreal
Manchester United
Atalanta
Young Boys
LOSC Lille
Sevilla
Salzburg
Wolfsburg
Chelsea
Juventus
Zenit
Malmö
Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
Okuyucu Yorumları 20 yorum