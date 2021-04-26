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Beşiktaş'ın şampiyonluk hesapları

26.04.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü ve Sivas maçlarında 4 puan bırakması sebebiyle moralleri bozulan Beşiktaş, Kayseri zaferiyle yüksekten uçuşa kaldığı yerden devam etti. Bitime 5 mücadele kala 75 puanı bulunan Kartal, kalan 4 müsabakayı kayıpsız geçip avantajını kullanarak kupaya uzanmak istiyor.

Beşiktaş'ın şampiyonluk hesapları

Siyah-Beyazlılar, birçok eksiğine rağmen Kayserispor'u mağlup etmesinin ardından 37. haftayı 75 puanla liderlik koltuğunda tamamladı. Ankaragücü ve Sivasspor karşısında alınan beraberlikler sonrasında moral olarak düşüş yaşasalar da Kayseri zaferiyle morallenen Kara Kartal, kalan 5 müsabakada alacağı sonuçlarla şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Çarşamba günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, sonrasında Hatayspor, Galatasaray (d), Karagümrük ve Göztepe (d) sınavlarına çıkacak.

HEDEFTE ÇİFTE KUPA

Oynadığı futbolla sezona damgasını vuran Beşiktaş'a, bitime 5 maç kalmasına rağmen puan avantajı sebebiyle şampiyon olmak için sadece 4'te 4 yapması yeterli olacak. Bu senaryoda rakiplerinin sonuçlarına hiç bakmadan kupayı kaldırma şansı bulunan Siyah-Beyazlılar, önce Süper Lig'de ardından da Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamayı istiyor.

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
her türlü tiyatroya rağmen ŞAMPİYON BEŞİKTAŞolacak
HAKEMLERİ HESABA KATIN.DİKKATLİ OLUN.FB İYİ FUTBOL OYNAYAN ALANYA İLE OYNAYACAK.ADALETLİ MAÇ YÖNETİLİRSE FB İŞİ ÇOK ZOR.ANCAK, FB AV.ÜSTLENEN ESKİ HAKEM AHMET ÇAKAR YİNE BAŞLAR HAKEMLERDEN ORADAN BURADAN MIRIN KIRIN ETMEYE.ADAM ALİ KOÇ GİBİ.HAKEMLERİ TFF MÜTHİŞ ETKİLİYOR.KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ ÖZTÜRK HOCAYI VERMEDİLER.NİYE? ALİ KOÇ VE AHMET ÇAKAR İSTEMEDİ DİYE.OYSA BJK BU HAKEMİ BİZİM MAÇLARA VERMEYİN DEYİNCE PEŞPEŞE VERİLİYOR.HERHALDE HAKEMLER FB BORSA HİSSESİNE GİRDİ.FB ŞAMPİYONLUĞA GİDERKEN HİSSELERİ HEP UÇUYOR.BJK ŞAMP.GİDERKEN DÜŞÜYOR. BJK HİSSESİ ŞAMP.TAKIM HİSSESİ DEĞİL SANKİ.
RİZE -HATAY = ???

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