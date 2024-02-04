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Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'u var! Trabzonspor karşısında yıldızlaşan genç oyuncu maçı tek başına kazandırdı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2024 20:55 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Mutlak galibiyete ihtiyacı olan iki ekibin karşılaşması tempo bakımından nefes kesti. Karşılıklı ataklara sahne olan maçta Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy sahneye çıktı ve bordo-mavilileri adeta tek başına devirdi. 2-0 biten maçta 2 golü de kaydeden genç oyuncu, Beşiktaş'a derin bir nefes aldırdı.

Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'u var! Trabzonspor karşısında yıldızlaşan genç oyuncu maçı tek başına kazandırdı...
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaştı. Kötü bir sezon geçiren iki ekip de bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy'un yıldızlaştığı mücadeleyi 2-0 Beşiktaş kazanarak derin bir oh çekti.

SEMİH KILIÇSOY FIRTINASI

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Süper Lig'de en fazla gol atan Beşiktaş oyuncusu olan Semih Kılıçsoy, Trabzonspor ağlarına da 2 gol göndererek 3 puanı Beşiktaş'a getirdi. Genç oyuncu gollerini 44 ve 62. dakikalarda kaydetti. Semih Kılıçsoy'un bu gollerinin ardından Süper Lig'deki sayısı 7'ye çıktı.

SEMİH TARİHE GEÇTİ

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Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

UĞURCAN ÇAKIR'A TEPKİ

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Siyah-beyazlılarda ilk yarının sonlarına doğru gelen gol sonrası Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a yoğun tepki geldi. Atılan golden saniyeler sonra maçın hakemi Arda Kardeşler'e şiddetli itirazda bulunan Uğurcan Çakır'a tüm stadyum tepki gösterdi.

AMARTEY 7 MAÇ SONRA 11’E DÖNDÜ

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Siyah-beyazlı ekibin Ganalı oyuncusu Daniel Amartey, 7 maç sonra bir mücadeleye ilk 11’de başladı. Son olarak Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda 2-1 kazanılan Hatayspor maçında görev alan Amartey, daha sonra Afrika Uluslar Kupası’nda görev yapmak için Gana Milli Takımı’na gitti. Bu sürede ligde 5, kupada ise 1 maç kaçıran Amartey, geçtiğimiz hafta Sivasspor mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu. Tecrübeli oyuncu böylece 7 maç sonra bir karşılaşmada 11’de görev aldı.

MERT GÜNOK, UMUT MERAŞ VE SEMİH KILIÇSOY 1 MAÇ ARADAN SONRA

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Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor karşılaşmasında Mert Günok sarı kart cezası, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy ise sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Sakatlıklarını atlatan Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy’un yanı sıra cezasını tamamlayan Mert Günok, 1 maçlık aranın ardından ilk 11’de görev aldı.

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