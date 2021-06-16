Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kahkaha attıran açıklamaları

Futbol tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen bir spor. Bugün Sergen Yalçın'ın futbolla ilgili söylediği ve hafızalara kazınan kapak gibi sözleri sıraladık. Şimdi bu listeye hep birlikte göz atalım!
Ankaragücü maçından sonra muhabir soruyor: "Sergen bu maçta performansın pek iyi değildi. Bu konuyla ilgili neler söylersin?"
Sergen: "O zaman haftaya yerime sen oynarsın."
Sergen'in TRT’de Ersin Düzen ile yaptığı programdan... Sergen: "O topta ön direğe koşu yapmak çok saçma."
Ersin Düzen: "Ya futbolcu ön direkte topla buluşursa?"
Sergen: "Topla buluşunca ne yapacak, yemeği mi çıkacak?"
Sergen oynadığı maçta gol atar. Maçtan sonra; Muhabir: "Sergen hiç gollerinden birini kız arkadaşına hediye ettiğin oldu mu? "
Sergen: "Olmaz mı! Aynı golü iki kıza hediye ettiğim bile oldu."
Maç sonu kritiği yapılan yorum program iki saati geçer. Program sunucusu Gültekin Onay: "Şimdi bir reklama gidelim."
Sergen hemen cevap verir: "Bence artık eve gidelim."
Sergen NTV Spor’da Ercan Taner ile program yaparken Ercan Taner Sergen'e sorar: "Tabata'nın Beşiktaş’a ne katkısı olabilir?"
Sergen: "Gaziantep’ten 1 kilo baklava getirebilir."
Bir gün sunucu Sergen'e sorar: "Sergen 10-12 yaşındaki çocukların bahis oynaması ile ilgili ne dersin?"
Sergen: "Almanya liginden uzak dursunlar, çok sürpriz sonuçlar çıkıyor."
Bir programda; muhabir: "Sergen çok koşsaydın nasıl bir futbol kariyerin olurdu?"
Sergen: "Çok koşabilseydim futbolcu değil, atlet olurdum."
Bobo ve Gökhan Güleç’in transferiyle ilgili; muhabir: "Sergen, yeni yapılan transferlerle ilgili neler söyleyeceksin?"
Sergen: Gökhan genç yetenek, önünde uzun bir kariyer var. "Bobo… Bobo’nun da adı güzel."
Chelsea maçı sonrası... Muhabir: "Chelsea maçı için 80.000 dolarlık bahis yaptığınız söyleniyor, ne dersin?"
Sergen: "O kadar çok para yatırmasaydım 2 gol atmazdım herhalde."
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