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Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kahkaha attıran açıklamaları

16.06.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun efsane ismi Sergen Yalçın'ın kariyeri boyunca söylediği unutulmaz sözleri sizler için araştırdık. Sergen Yalçın oynadığı futbolun yanı sıra; futbolculuk, teknik direktörlük ve yorumculuk yaptığı dönemlerde söylediği birbirinden ilginç sözlerle de Türk spor tarihine geçmiş bir isim. Sizin için hazırladığımız bu listeyi incelerken hem çok şaşıracaksınız hem de çok eğleneceksiniz.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kahkaha attıran açıklamaları

Futbol tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen bir spor. Bugün Sergen Yalçın'ın futbolla ilgili söylediği ve hafızalara kazınan kapak gibi sözleri sıraladık. Şimdi bu listeye hep birlikte göz atalım!

HAFTAYA YERİME SEN OYNARSIN

Ankaragücü maçından sonra muhabir soruyor: "Sergen bu maçta performansın pek iyi değildi. Bu konuyla ilgili neler söylersin?"

Sergen: "O zaman haftaya yerime sen oynarsın."

YEMEĞE Mİ ÇIKACAK?

Sergen'in TRT’de Ersin Düzen ile yaptığı programdan... Sergen: "O topta ön direğe koşu yapmak çok saçma."

Ersin Düzen: "Ya futbolcu ön direkte topla buluşursa?"

Sergen: "Topla buluşunca ne yapacak, yemeği mi çıkacak?"

İKİ KİŞİYE HEDİYE ETTİĞİM BİLE OLDU

Sergen oynadığı maçta gol atar. Maçtan sonra; Muhabir: "Sergen hiç gollerinden birini kız arkadaşına hediye ettiğin oldu mu? "

Sergen: "Olmaz mı! Aynı golü iki kıza hediye ettiğim bile oldu."

ARTIK EVE GİDELİM

Maç sonu kritiği yapılan yorum program iki saati geçer. Program sunucusu Gültekin Onay: "Şimdi bir reklama gidelim."

Sergen hemen cevap verir: "Bence artık eve gidelim."

BİR KİLO BAKLAVA GETİREBİLİR

Sergen NTV Spor’da Ercan Taner ile program yaparken Ercan Taner Sergen'e sorar: "Tabata'nın Beşiktaş’a ne katkısı olabilir?"

Sergen: "Gaziantep’ten 1 kilo baklava getirebilir."

ALMANYA LİGİNDEN UZAK DURSUNLAR!

Bir gün sunucu Sergen'e sorar: "Sergen 10-12 yaşındaki çocukların bahis oynaması ile ilgili ne dersin?"

Sergen: "Almanya liginden uzak dursunlar, çok sürpriz sonuçlar çıkıyor."

ATLET OLURDUM!

Bir programda; muhabir: "Sergen çok koşsaydın nasıl bir futbol kariyerin olurdu?"

Sergen: "Çok koşabilseydim futbolcu değil, atlet olurdum."

BOBO'NUN ADI GÜZEL

Bobo ve Gökhan Güleç’in transferiyle ilgili; muhabir: "Sergen, yeni yapılan transferlerle ilgili neler söyleyeceksin?"

Sergen: Gökhan genç yetenek, önünde uzun bir kariyer var. "Bobo… Bobo’nun da adı güzel."

İKİ GOL ATMAZDIM HERHALDE

Chelsea maçı sonrası... Muhabir: "Chelsea maçı için 80.000 dolarlık bahis yaptığınız söyleniyor, ne dersin?"

Sergen: "O kadar çok para yatırmasaydım 2 gol atmazdım herhalde."

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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