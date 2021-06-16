Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kahkaha attıran açıklamaları

Futbol tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle izlenen bir spor. Bugün Sergen Yalçın'ın futbolla ilgili söylediği ve hafızalara kazınan kapak gibi sözleri sıraladık. Şimdi bu listeye hep birlikte göz atalım!

HAFTAYA YERİME SEN OYNARSIN

Ankaragücü maçından sonra muhabir soruyor: "Sergen bu maçta performansın pek iyi değildi. Bu konuyla ilgili neler söylersin?"

Sergen: "O zaman haftaya yerime sen oynarsın."

YEMEĞE Mİ ÇIKACAK?

Sergen'in TRT’de Ersin Düzen ile yaptığı programdan... Sergen: "O topta ön direğe koşu yapmak çok saçma."

Ersin Düzen: "Ya futbolcu ön direkte topla buluşursa?"

Sergen: "Topla buluşunca ne yapacak, yemeği mi çıkacak?"

İKİ KİŞİYE HEDİYE ETTİĞİM BİLE OLDU

Sergen oynadığı maçta gol atar. Maçtan sonra; Muhabir: "Sergen hiç gollerinden birini kız arkadaşına hediye ettiğin oldu mu? "

Sergen: "Olmaz mı! Aynı golü iki kıza hediye ettiğim bile oldu."

ARTIK EVE GİDELİM

Maç sonu kritiği yapılan yorum program iki saati geçer. Program sunucusu Gültekin Onay: "Şimdi bir reklama gidelim."

Sergen hemen cevap verir: "Bence artık eve gidelim."

BİR KİLO BAKLAVA GETİREBİLİR

Sergen NTV Spor’da Ercan Taner ile program yaparken Ercan Taner Sergen'e sorar: "Tabata'nın Beşiktaş’a ne katkısı olabilir?"