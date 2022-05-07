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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı için yaptığı başvuruya ne oldu? İşte detaylar...

07.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla maç tekrarı için yaptığı başvurunun geri çekildiği iddia edildi. Ali Koç, dün düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı için yaptığı başvuruyla ilgilenilmediğini ancak, TFF'nin Trabzonspor'un şampiyonluğunun tam 5 dakika sonra kutlamasını eleştirmişti. Bu konuyla ilgili detaylar ortaya çıktı...

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı için yaptığı başvuruya ne oldu? İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı basın toplantısında Fenerbahçe'nin olduğu kadar Beşiktaş'ın da haklarını koruması dikkatlerden kaçmadı.

"HANGİ BABAYİĞİT BUNU TRABZONSPOR'A UYGULAYABİLİR"

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Ali Koç, "Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı için başvurusu var. Beşiktaş'ın başvurusu sonuçlanmadan, o geceki maçla ilgili temsilci raporlarına bakılmadan, yangından maç kaçırır gibi, TFF'den maç bittikten tam 5 dakika sonra 22:40'ta kutlama mesajı atıyor” dedi. ”Beşiktaş-Galatasaray maçında hakem karşılaşmayı tatil etti. Hükmen mağlubiyet verdi. Sahaları 4 maç kapandı. Hangi Babayiğit bunu Trabzonspor'a uygulayabilir” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞLILAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Koç’un yaptığı bu açıklama Beşiktaş camiasında da ses getirdi. Siyah-beyazlı camianın önde gelen isimleri Ahmet Nur Çebi’nin üzerinde durmadığı bu konuların Ali Koç tarafından savunulmasına tepki gösterdi.

BAŞVURU GERİ ÇEKİLDİ!

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Bu arada camiada sürpriz bir iddia gündeme geldi. O iddiaya göre Beşiktaş, Trabzonspor maçında kural hatası olduğuna dair önce başvuru yaptı, sonra da başvuruyu çekti. Herhangi bir başvuru olmadığı için TFF’den bugüne kadar bir açıklama gelmedi. Yine herhangi bir başvuru olmadığı için Trabzonspor’un şampiyonluğu kutlandı.


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Ahmet Nur Çebi Ali Koç Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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