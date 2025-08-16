SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Taylan Bulut, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı 19 yaşındaki futbolcu Taylan Bulut, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Taylan Bulut, sağlık kontrolünden geçti
Berker İşleyen

Detaylı kan tetkikleri yapılan Bulut; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi son yolculuğuna uğurlandıDünya şampiyonu eski milli güreşçi son yolculuğuna uğurlandı
Vincenzo Montella’dan Ole Gunnar Solskjaer’e ziyaretVincenzo Montella’dan Ole Gunnar Solskjaer’e ziyaret
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

G.Saray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! M. City'den anında yanıt geldi

G.Saray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! M. City'den anında yanıt geldi

Fenerbahçe Talisca'nın bonservisini belirlerdi!

Fenerbahçe Talisca'nın bonservisini belirlerdi!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Yıldız isimden maç sonu hiç beklenmedik sözler! "Sadece Icardi ve Osimhen yok"

Yıldız isimden maç sonu hiç beklenmedik sözler! "Sadece Icardi ve Osimhen yok"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.