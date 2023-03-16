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Beşiktaş'ın transferde rotası Fenerbahçe! Milli yıldız için imza hazırlığı...

16.03.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden ve üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc için görüşmelerini sürdüren siyah - beyazlılar, ezeli rakibinden Serdar Aziz'i de kadroya katmak için çalışmalarına devam ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın transferde rotası Fenerbahçe! Milli yıldız için imza hazırlığı...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Başakşehir deplasmanına çıkan ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak üst üste 2. kez kazanan Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması yapılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in direktifleri doğrultusunda harekatını sürdüren siyah - beyazlılarda rota Fenerbahçe'ye çevrildi.

MIHA ZAJC SONRASI BİR İSİM DAHA

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Sarı - lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, gündemine ezeli rakibinden bir ismi daha aldı.

SERDAR AZİZ SÜRPRİZİ

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Takvim'in haberine göre Kara Kartal, Romain Saiss ve Welinton'un takımdan ayrılma ihtimaline karşın Fenerbahçe'den Serdar Aziz'i gündemine aldı.

YAKIN TAKİP

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Sarı - lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan 32 yaşındaki stoperin veda edeceği iddia edilirken, Beşiktaş'ın Serdar Aziz'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçta forma giyen Serdar Aziz, 1202 dakika sahada kaldı.

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