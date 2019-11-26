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Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi Guilherme

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.11.2019 14:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta devre arası transfer çalışmaları da başlıyor. Kadrosuna 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef, Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme. Brezilyalı futbolcuyla ilgili ilk görüşme geçen hafta yapıldı.

Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi Guilherme

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapmasına karşın son haftalarda aldığı galibiyetlerle basamakları hızla tırmanan ve zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Beşiktaş’ta transfer gündemi de başlamış durumda...

Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, göreve geldikten sonra Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne tam anlamıyla kamp kurdu ve futbolcuların kafalarının rahat etmesi için imkanları seferber etti.

TRANSFERDE HEDEF 1 FORVET VE 1 ORTA SAHA

Alınan başarılı sonuçlarda önemli bir katkısı olan yönetim, şimdi de nokta atışı transfer yaparak, ikinci yarıda takımın zirve yürüyüşünde önemli takviyeler yapmak istiyor. Abdullah Avcı ve ekibiyle sürekli irtibat halinde olan 2 yönetici, devre arasında yapılacak olan transferler konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.

1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ta ilk hedef Yeni Malatyaspor’da oynayan Guilherme... Brezilyalı futbolcunun menajeriyle geçen hafta Ümraniye’de ilk görüşmesini yapan yöneticiler, devre arasında bu transferi bitirmek istiyor.

GİDECEK İSİMLER DE BELLİ OLUYOR

Transfere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Toulouse’a kiralık olarak gide Mirin ve Zulte Waregem’e kiralanan Larin için görüşmelerde bulunacak. Bu 2 futbolcu için, forma giydiği ekiplerin satın alma opsiyonlarını kullanıp kullanmayacaklarını soracak olan siyah-beyazlılar, Mirin ve Larin’den bonservis ücreti kazanmak için pazarlıklara başlayacak.

Kadrodaki isimlerden de bazı futbolcuları göndermek isteyen yöneticiler, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda hareket edecek. Geride kalan 12 hafta sonrasında Enzo Roco, Orkan Çınar ve Lens’le yolları ayırmaya karar veren teknik ekip, bu konuda yönetime de gerekli raporu sunacak. Ayrıca sezon başında kadroya dahil edilen Boyd için de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

GUILHERME İLE İLK TEMAS SAĞLANDI

Beşiktaş, devre arasında kadroya katmayı planladığı Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Guilherme ile ilk teması sağladı. Oyuncunun menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen yöneticiler, bu futbolcunun şartlarıyla ilgili bilgi aldı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın transferine onay verdiği orta saha oyuncusu konusunda girişimlere başlayacak olan Beşiktaş, bir yandan da Oğuzhan Özyakup ile Trabzonspor görüşmelerini de bekliyor. Oğuzhan’ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonsporla masaya oturacak olan yönetim, anlaşmanın sağlanması halinde Guilherme’yi transfer edecek. Yeni Malatyaspor’la 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme’nin bonservisi ise İtalya Serie B ekiplerinden Benevento’da.

Öte yandan siyah-beyazlı yöneticilerin Guilherme konusunda Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan da görüş aldığı öğrenildi.

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Beşiktaş Guilherme Yeni Malatyaspor Nicolas Isimat-Mirin Cyle Larin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
malatya maçına iki hafta var daha, bu manupüle haberlere erken başmadınız bence
@mert_1900_lseyh en azından manupüle GS gibi direk gidip transfer etmiyoruz :) şampiyon olursak sizede şu kadar daha prim verecez diyip şikede yapmıyoruz.
sergenden görüş almamışlardır. bizzat sergen beşiktaş yönetimine bunu alın demiştir. yöneticilerin tranferden anladığı yok. boyd örneği gibi...
Borç gırtlağa dayanmış kimin umurunda! Keh keh.
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