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Beşiktaş'ın 'VAR' açıklamasına, Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! "Hakemlerin çalıştıkları şirketler de açıklansın"

22.03.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Beşiktaş'ın yaptığı VAR açıklaması sonrası, Fenerbahçe'de jet hızında bir yanıt verdi. Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada, TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz. Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın 'VAR' açıklamasına, Fenerbahçe'den jet hızında yanıt! "Hakemlerin çalıştıkları şirketler de açıklansın"

Süper Lig'de saha içinde yarış devam ederken, ligin dev kulüpleri saha dışında da karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Son olarak Beşiktaş resmi kanallarından yaptığı açıklamayla VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etmiş, "Hatta ve hatta; oynayacağımız ilk maç olan Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

"ÇALIŞTIKLARI ŞİRKETLER DE AÇIKLANSIN"

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Beşiktaş'ın bu paylaşımına Fenerbahçe cephesinden jet hızında bir yanıt geldi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz. Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI!

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Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekildeydi, "Galatasaray'ın "ofsaytımsı" pozisyonunu medyaya servis ederken masa başında karar alanlar, kulübümüzü alakası olmayan maç görüntüleriyle konuya dahil edenler, Galatasaraylı Muslera'nın ve Fenerbahçeli Samuel'in pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını da ivedilikle kamuoyuyla paylaşmalıdırlar. Mete Kalkavan'ın bir anda fikir değiştirerek kırmızı karttan sarı karta yönelmesinin nedenini merak etmekteyiz. Keza Galatasaray kalecisi Muslera'nın Konyaspor kalecisi Sehiç'i itmesiyle doğan tereddütsüz kırmızı kartlık hareketinin sarı kartla geçiştirilmesinin kabul edilmesi mümkün değildir."

"Bundan sonrası için de kulüplerden talep gelmesi halinde her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz."

"Hatta ve hatta; oynayacağımız ilk maç olan Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz." açıklamalarının ardından Fenerbahçe cephesinden de bir yanıt geldi.

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