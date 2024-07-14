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Beşiktaş'ın yeni golcüsü Immobile, imzayı atar atmaz Icardi'yi hedef aldı! ''Önümüzdeki sezon...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.07.2024 16:13
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Beşiktaş'ın yeni golcüsü Immobile basın toplantısında konuştu. İtalyan golcü, "Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar için elimden geleni yapacağım. Her maç sonunda formamın terli olduğunu görecekler." dedi.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Immobile, imzayı atar atmaz Icardi'yi hedef aldı! ''Önümüzdeki sezon...''
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncu, 2 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından kameralar karşısına geçti.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

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"Sayın başkanımıza, tüm yönetime teşekkür ederim. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. 8 senelik Lazio macerasından sonra yeni bir sayfa açmak için buradayım. Beni çok fazla isteyen bir takım olduğunu gördüm ve kendimi önemli hissettim. Lazio'ya da teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmayı umuyoruz. Bu sezona çok istekli başlayacağız. Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar için elimden geleni yapacağım. Maç sonunda formamın terli olduğunu onlara göstereceğim"

"ICARDI'YE GÖZDAĞI"

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"Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi çok önemli bir oyuncu. Önümüzdeki sezon aramızda iyi bir rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız."

Euro 2024
''Biz daha büyük bir kulübüz''''Biz daha büyük bir kulübüz''
Anahtar Kelimeler:
Ciro Immobile beşiktaş icardi
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