Beşiktaş'ın yeni golcüsü Immobile, imzayı atar atmaz Icardi'yi hedef aldı! ''Önümüzdeki sezon...''

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncu, 2 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından kameralar karşısına geçti.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Sayın başkanımıza, tüm yönetime teşekkür ederim. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. 8 senelik Lazio macerasından sonra yeni bir sayfa açmak için buradayım. Beni çok fazla isteyen bir takım olduğunu gördüm ve kendimi önemli hissettim. Lazio'ya da teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmayı umuyoruz. Bu sezona çok istekli başlayacağız. Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar için elimden geleni yapacağım. Maç sonunda formamın terli olduğunu onlara göstereceğim"

"Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi çok önemli bir oyuncu. Önümüzdeki sezon aramızda iyi bir rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız."

