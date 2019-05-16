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Beşiktaş'ın yeni hocası Lucescu olacak iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.05.2019 08:02 | Son Güncelleme

Ukrayna basını Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki hafta Lucescu'yu resmen açıklayacağını iddia etti.

Beşiktaş'ın yeni hocası Lucescu olacak iddiası

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Fikret Orman'ın 5. kez başkan seçilmesini ardından gözler yeni sezonda takımı çalıştıracak olan teknik direktör çevrilirken, Ukrayna basınından çarpıcı bir iddia geldi. Ukrayna basını Shakhtar Donetsk'in eski teknik direktörü Lucescu'nun Beşiktaş'la anlaştığını ve siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki hafta Rumen teknik adamla anlaştığını açıklayacağını öne sürdü.

LUCESCU KİMDİR?

Mircea Lucescu 29 Temmuz 1945, Bükreş’de doğdu. Rumen eski futbolcu, teknik direktör. Galatasaray ve Shaktar Donetsk takımlarıyla yaşandığı başarı ile tanınıyor. Romanya Millî Futbol Takımı başındayken Gheorghe Hagi’yi dünya futbolcuna kazandıran Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu da teknik direktörlük yapıyor. Lucescu, futbol yaşantısında Dinamo Bükreş ile büyük başarılar kazanmış, Galatasaray ve Şahtar Donetsk ile iki Avrupa kupası kazanmıştır. Türkiye’de ayrı takımlarda (Galatasaray ve Beşiktaş) iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştır.

Mircea Lucescu’nın A Milli Takım kariyeri 4 Ağustos 2017 yılında başladı. Büyük umutlarla takımın başına getirilen Lucescu beklentilerden çok uzakta kaldı. Takımın başında çıktığı 17 maçta sadece 4 galibiyet almayı başaran Rumen hoca 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle hayal kırıklılığı yaşattı. Takımın başında çıktığı 17 maçta Türkiye A Milli Takımı 17 gol atarken kalesinde 25 gol gördü. 30 Haziran 2019 yılında sözleşmesi sona erecek olan Lucescu ile 11 Şubat 2019 tarihinde TFF tarafından yapılan açıklamayla yollar ayrıldı.

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
YANLIŞ KARAR.BEŞİKTAŞ'IN PARASINI BU FOSİLE YEDİRMEYIN.SİZ TAKIM KURUN VE TAKIMI SERGEN'E TESLİM EDİN.TESLİM EDİN
yılmaz vural is world star
TÜRK MİLLİ TAKIMINI BİTİREN LUCESCU ŞİMDİDE BJK Yİ BİTİRECEK.
Başka adam mı bulamadınız ?
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