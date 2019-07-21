Beşiktaş’ın yeni sezon formaları Hatay’da satışa çıkarıldı

Hatay’ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde bulunan Kartal Yuvası'nda gri, siyah ve beyaz olmak üzere 3 çeşit forma raflardaki yerini aldı. Hatay'da bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, satışa sunulan formaları görmek için Kartal Yuvalarına yoğun ilgi gösterdi.

Perşembe günü gerçekleşen lansmanın ardından raflarda yerini alan formalara Hataylı Beşiktaş taraftarlarından yoğun ilgi olduğunu ifade eden Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, "2019-2020 yeni sezonunun formaları Perşembe günü lansman yapılarak tüm Türkiye’de ve dünyada satışa çıkarılmış durumdadır. Taraftarlarımız tarafından çok güzel olduğu ifade edilmektedir. Biz de Hatay’daki tüm Beşiktaşlı taraftarlarımıza bu formalarımızı vererek, yeni sezonda güçlü bir Beşiktaş’ın formalarımızın da uğuruyla şampiyon olacağına inanıyoruz. Taraftarlarımız çok coşkulular. 3 tane modelimiz var hepsi de çok çok güzel. Taraftarlarımız seçmekte kararsız kalıyorlar. Yeni sezon formalarımıza şu anda baya bir ilgi var" şeklinde konuştu.