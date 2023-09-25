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  4. Beşiktaş'ın yeni stadyum ismi sponsoru Tüpraş oldu! İşte kazanılacak yıllık ücret...

Beşiktaş'ın yeni stadyum ismi sponsoru Tüpraş oldu! İşte kazanılacak yıllık ücret...

25.09.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Tüpraş'la anlaşma sağlandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta stat sponsorluğu konusunda sonunda mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Tüpraş'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."

NE KADAR KAZANILACAK?

Beşiktaş, stadyum isim hakkı için Tüpraş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2023/24 sezonu için toplam 230.383.150 TL + KDV

Sonraki sezonlarda Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranına göre artış.

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