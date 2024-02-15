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Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati'ten Fenerbahçe itirafı! ''Geçen yaz bazı temaslar oldu ama Braga teklifi kabul etmedi''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2024 10:44 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın yeni transfer Al-Musrati için basın toplantısı düzenlendi. Yıldız oyuncu transfer süreci hakkında bilgi verirken flaş bir itirafta bulundu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati'ten Fenerbahçe itirafı! ''Geçen yaz bazı temaslar oldu ama Braga teklifi kabul etmedi''
Al-Musrati

Al-Musrati

LBY Libya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın yeni yıldızı Al Musrati, geçtiğimiz sene Fenerbahçe'nin kendisini istediğini fakat Braga'nın bu transfer izin vermediğini itiraf etti.

"4-5 GÜN ÖNCE SANTOS İLE GÖRÜŞTÜM"

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"Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Türkiye'nin en büyük takımlarından biriyim. Takımımla birlikte en üst seviyede olmayı hedefliyorum. Transfer dönemi bitmeden 4-5 gün kadar önce Fernando Santos ile görüştüm. Bana Beşiktaş'ı anlattı. Hocadan duyduğum şeyleri beğendim ve buraya gelme kararı aldım."

"SERDAR SAATÇI BANA ANLATTI"

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"Serdar Saatçı ile konuştum. Bana kulüple ilgili her şeyi anlattı. Çok mutlu olacağımı söyledi. Taraftardan bahsetti. Deplasmanda oynadığımız maçta ilgiyi gördüm. Herkese Musrati'nin kim olduğunu göstermem gerekiyor. Beni Portekiz'den bilenler vardır ama hedefim kulübümle birlikte en üst sırada olmak, özellikle gelecek sene zirve mücadelesi vermek ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak olacak."

"İYİ BİR TAKIM İÇİN PARA HARCAMALISINIZ"

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"İyi bir takım için paralar harcamak gerekiyor, başarı hedefiniz varsa... Ayrıca, Fernando Santos gibi iyi bir hocanızın da olması gerekiyor."

"DAHA PROFESYONEL OLMALIYIZ"

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"Zor bir dönemde geldiğimi biliyorum. Büyük bir geçmişe sahip olan bir kulüpteyim. Bunu maçlarda ve idmanlarda takım arkadaşlarımın kalitesinden belli oluyor. Yapmamız gereken daha profesyonel olmak. Burada her şeye sahibiz. Bir baskı hissetmiyorum. Sakin biriyimdir. Saha içinde bu görülecektir zaten."

"FENERBAHÇE BENİ İSTEDİ"

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"Fenerbahçe ile geçen yaz bazı temaslar oldu. Braga bu teklifleri kabul etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamamı istemişlerdi. Bu transfer döneminde satışa sıcak baktılar."

"BEŞİKTAŞ AİLEM GİBİ"

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"Beşiktaş ailem gibi. Burayı seçme sebebim de başarılı olmak, tarihin parçası olmak ve şampiyonluklar yaşamak. Başkanımız ile direkt temas halindeydik. Kulübü ve ligi bizzat anlattı. 7 sene Portekiz'de geçen bir kariyerden sonra yeni sayfa açmak istedim. Buraya geldim ve şampiyonluk yaşamak istiyorum. Antrenman sahaları, Portekiz'e göre biraz daha farklı geldi gözüme. Zeminler daha iyi olabilirdi ama Braga'da olduğu gibi burada da her şey var."

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