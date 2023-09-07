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Beşiktaş'ın yeni transferi Bailly'den Galatasaray itirafı! ''Zaha ile konuşmuştum''

07.09.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın son transferi Eric Bailly, siyah-beyazlı ekibin sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Zaha'nın kendisini Galatasaray'a getirmek istediğini ama Şenol Güneş'le konuştuktan sonra tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığını söyleyen Bailly, ligde iyi bir rekabetin olduğunu belirtti.

Eric Bailly

Eric Bailly

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Bailly, ''Buraya geldiğim için iyi hissediyorum. Beşiktaş’a geldim ve İstanbul’dayım. Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek. Futbol tutkum ailemden geliyor. Ben çocukken babam tam anlamıyla bir futbol aşığıydı'' diye konuştu.

"ZAHA BENİ GALATASARAY'A GETİRTMEK İSTİYORDU"

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfried Zaha ile Beşiktaş'a transferinin öncesinde konuştuğunu belirten Fildişili oyuncu, ''Buraya gelmeden önce Zaha’yla konuştum. Onun Galatasaray’a gittiğini biliyordum, o da beni Galatasaray’a getirmek istiyordu. Şenol Güneş’le Trabzonspor’da beraber çalışan Zokora’yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Daha sonra Şenol Güneş’le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum. Manchester United’ta daha önce beraber oynadığım Fred’in Fenerbahçe’ye gittiğini gördüm, Zaha da yine aynı şekilde karşılıklı oynadığım bir oyuncuydu. Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak. Ligin önemi büyük. Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum. Benim futbola bakışım bu şekilde" ifadelerini kullandı.

"MASUAKU VE ABOUBAKAR'I BİLİYORUM"

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Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan bazı isimleri tanıdığını aktaran Eric Bailly, ''Masuaku’yla iyi bir iletişimim var, arkadaşlarımdan birisi de o. Aboubakar’ı biliyorum, iyi bir futbolcu. Onların dışında iletişimde olduğum veya bilgi aldığım başka oyuncular da oldu elbette. Beşiktaş'a Fildişi Sahili'nden gelen ilk oyuncuyum. Bu çok iyi. Çünkü bunun ülkemiz hakkında iyi bir izlenim sağlayacağını düşünüyorum. Amacım ülkemiz hakkında olumlu bir imaj yaratmak. Bu sene neler olacağını hep birlikte göreceğiz. 30 numarayı seçtim çünkü Espanyol’da profesyonel futbolcu olduğum zaman seçtiğim numaraydı. Benim için özel bir anısı var. Bu yüzden de bu numarayı almak istedim'' şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYON OLMAK VE DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUM"

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Beşiktaş'taki hedefleriyle ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, ''Beşiktaş’a deneyimlerimi getirebilirim. Böylece takım arkadaşlarım ve teknik kadroyla birlikte önemli şeyler yapabiliriz. Bence bu sene iyi şeyler olacak, ben de iyi bir mantalite sunmak istiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a bakınca iyi bir rekabet görüyorum. Bu sezon benim için önemli olacak. Geçen sene ligi Galatasaray kazandı, bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın? Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

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