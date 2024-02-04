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Beşiktaş’ın yeni transferi Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden takip etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.02.2024 20:45 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki savunma oyuncusu Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

Joe Worrall

Joe Worrall

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Nottingham Forest
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest’ın İngiliz stoperi Joe Worrall ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELDİ

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Siyah-beyazlılar, Worrall’ı sağlık kontrollerinden geçirmek ve ardından sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a getirdi.

DERBİYİ İZLEDİ

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27 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Trabzonspor müsabakasını da tribünden takip etti.

MAÇ SONU RESMİ AÇIKLAMA

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Beşiktaş'tan galibiyet sonrası yapılan açıklamada "Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Joe Worrall, takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçı Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in locasında izledi." denildi.

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