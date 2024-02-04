Beşiktaş’ın yeni transferi Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden takip etti

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest’ın İngiliz stoperi Joe Worrall ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELDİ

Siyah-beyazlılar, Worrall’ı sağlık kontrollerinden geçirmek ve ardından sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a getirdi.

DERBİYİ İZLEDİ

27 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Trabzonspor müsabakasını da tribünden takip etti.

MAÇ SONU RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan galibiyet sonrası yapılan açıklamada "Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Joe Worrall, takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçı Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in locasında izledi." denildi.





