Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala'dan itiraf

Kulüp dergisine konuşan Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala, Beşiktaş gibi büyük bir takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
N'Sakala'nın öne çıkan sözleri şöyle:
"Bunun için çok çalıştım. Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim. Şu an o yüzden çok mutluyum. Şimdi ise daha çok çalışıp takıma verebileceğim her şeyi vermek istiyorum"
"Elbette üzerimdeki baskı da artacak çünkü takımın büyük hedefleri var
"Kendimi "savaşçı" bir futbolcu olarak tanımlayabilirim"
"Takım için oynuyorum. Maç günü, 'Kendimi takıma vermeliyim. Kendim için oynamıyorum. Arkadaşlarım için oynuyorum' derim. Biri hata yaparsa onu kapatmaya çalışırım. Ve koşmayı severim"
"Şampiyonluk kutlamasında statta gitarla Türkçe bir şarkı çalmak isterim. Beşiktaş'a özel bir şarkı"
"Rakip olarak tanıdığım Vodafone Park'ta, taraftar önünde oynamak için sabırsızlanıyorum"
(DHA)
Falcao'dan Galatasaray'a transfer
F.Bahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Sosa'nın yerine o isim geliyor
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Enner Valencia ilk antrenmana çıktı
1 yıl daha Milan'da
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu
Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor!
Ümraniyespor'da transfer
Lewandowski 'Altın Top'u istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum