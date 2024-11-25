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Beşiktaş'ın yenilgisi sonrası Nihat Kahveci demediğini bırakmadı! Kartal'a teknik direktör için çok konuşulacak öneri...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.11.2024 08:28
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Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği mücadelede rakibi Göztepe'ye 4-2 mağlup olmasının yankıları sürerken Siyah-Beyazlı taraftarlar teknik direktör Giovanni van Bronkhorst'a tepki gösteriyor. Beşiktaş'ın eski futbolcularından yorumcu Nihat Kahveci de konuyla alakalı değerlendirmelerde bulunurken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yenilgisi sonrası Nihat Kahveci demediğini bırakmadı! Kartal'a teknik direktör için çok konuşulacak öneri...

Süper Lig'in 13. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 2-0'lık farkı yakalayan Siyah-Beyazlılar üstünlüğünü koruyamayarak mücadeleden 4-2 mağlubiyetle ayrıldı ve taraftarlarını üzdü.

Kartal'ın aldığı bu mağlubiyet sonrası taraftarlar teknik direktör Giovanni van Bronkhorst başta olmak üzere futbolculara tepki gösterirken, yorumcu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, canlı yayında adeta sinir küpüne döndü.

"SİSTEMİ BİRİ ANLATSIN"

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"Bugün öğretmenler günü. Tüm öğretmenlerimizin de gününü kutluyorum. Giovanni'den Stoilov öğretmenini tebrik etmesini bekliyorum. Taktik, teknik, oyuncu değişikliği, duran toplar, dönen toplar nasıl alınır? Beraber nasıl hareket edilir? Şu Beşiktaş'ın geride oyun kurma sistemini biri bana anlatsın. Başka opsiyon yok mu? İstatistikler de yanlış. Bu arada baştan söyleyeyim. Bir gol kendi kalelerine attılar. Semih'in golünde de gol öncesi penaltı var. İstatistiklere bakıyorum. Beşiktaş yüzde 62 topla oynama görünüyor. Nerede oldu yüzde 62? Maça bakıyorum, ben hep mavileri görüyorum sahada."

"BEŞİKTAŞ NE OYNADI?"

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"Semih Kılıçsoy çok klas gol attı. Sonrasında dakika 10 henüz, 2-0 öne geçiyorsun. Gio hocam, Frankfurt maçından sonra demiştin. Taraftara oyuncuyu yuhlama diyorsun. Ne diyeceksin şimdi? İlk yarı 2-2'yken de aynıydı. İlk yarı ne oynadı Beşiktaş? Taraftar geldi stadyuma. Başkan, yönetim, hoca, oyuncular siz neredesiniz? "

"GELEN TARAFTARA YAZIK"

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"Beşiktaş çok güzel çalışmış, 6 gün izin aldılar. Hala izindeler belli ki. Masuaku ve bütün takıma ıslıkladılar sonra taraftarlar. Beşiktaşlı taraftarlar bana hiç kızmasın. 2024-2025 yılı şampiyonluk konusu bugün itibariyle kapandı. Beşiktaş ne oynuyor? Derinden oyun kuramıyor. Alternatif yok. Hareketlilik yok. Rakip ceza sahası içinde çoğalma yok. Gelen taraftara yazık."

"SERDAR HOCAYLA DEVAM ETSİNLER"

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"Bu kadar kötüsü olamaz. 24 Kasım'da nasıl lig biter? 13 puan geridesin 12. maç. Ne hoca getiriyorsunuz daha. Getirmeyin! 7 tane hoca değişti. Verin Serdar Hoca'ya takımı o devam etsin; ne diyeyim artık? Serdar Hoca'yla daha iyiydi Beşiktaş. İki tane aynı golü yer mi bir takım duran toptan?"

"SİZ YİNE ŞANSLISINIZ..."

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"Çözümü yönetecek kişinin aklı, 'Frankfurt maçında bizi ıslıklamayın, Masuaku'yu ıslıklamayın, Muçi'yi ıslıklamayın' oralarda. Sen takımına konsantre ol. Bırak seyirci kimi ıslıklarsa ıslıklasın. Beni taraftar daha ısınırken ıslıklıyordu. "Nihat gol atsana" diye. Daha ısınırken. Siz yine şanslısınız."

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Süper Lig Göztepe Nihat Kahveci son dakika beşiktaş
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