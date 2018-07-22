Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

İşte tecrübeli futbolcunun yeni adresi ve transfer bedeli... Siyah-Beyazlılar'a ilk olarak 6 milyon Euro'luk teklif sunulduğu ve sonrasında 8 milyon Euro'ya çıkarıldığı bildirildi. Bu rakam memnun ederken, Siyah-Beyazlı kurmaylar 8 milyon Euro'luk bonservis önerisini kabul etti.

Çin'de transfer döneminin bitmesine rağmen ünlü menajer Mendes, özel ilişkilerini kullanarak Çin 2. lig takımları ile görüşmelerini sürdürmüştü, akabinde Beşiktaş, Ricardo Quaresma için Çin'den gelen 8 milyon euroluk teklifi kabul etti. Çinliler'in, Beşiktaş'a sunduğu 8 milyon Euro'luk teklifin yanı sıra, Quaresma'ya da yıllık 9 milyon Euro gibi astronomik bir ücret sunduğu iddia edildi. Quaresma'nın da son teklife 'Tamam' dediği öğrenilirken 34 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Çin'de forma giyecek.

