Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü'den Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası ilk açıklama!

Trendyol Süper Lig’in 11.haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe ile karşılaşırken, gördüğü kırmızı kartla maça damga vuran Orkun Kökçü tüm hafta boyunca tartışılmıştı. Yıldız oyuncu derbide kırmızı kart görmesinin ardından suskunluğunu bozdu ve açıklamalarda bulundu. İşte açıklamaları…

Burak Kavuncu
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Süper Lig’de haftanın maçında Beşiktaş derbide evinde Fenerbahçe’yi ağırlamış ve maçtan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmaya damga vuran isim gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan Kökçü ise maçın ardından ilk kez konuştu. İşte açıklaması…

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Beşiktaş ın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü den Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası ilk açıklama! 1

Orkun Kökçü sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

Büyük Beşiktaş Ailesi,

Birkaç gündür yaşananları içimde tartmak ve kendimle baş başa kalmak istedim. Beşiktaş formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, milyonların sorumluluğunu taşımak demektir. Bu bilinçle, yaşananlardan sonra hemen konuşmak yerine önce düşünmeyi tercih ettim.

Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Ancak aynı zamanda biliyorum ki futbol kolektif bir oyundur ve sonuçlar birçok faktörün birleşimidir. O gün bizim adımıza talihsizliklerin üst üste geldiği bir karşılaşmaydı. Elbette konuşulacak çok nokta var, örneğin o ana kadar sahada nasıl üstün bir oyun sergilediğimiz. Bu da aslında biz istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteren güçlü bir İşaretti. Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu.

Zor bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Ama biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz. Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de, bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım.

Destek veren, eleştiren ve bu camianın büyüklüğünü bana bir kez daha hissettiren herkese teşekkür ederim.

