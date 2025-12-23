Derbide Cerny ve Asensio maça damga vurdu! İkili istatistikleriyle parladı

Beşiktaş Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe ile karşılaşırken, maçın ilk yarısı yüksek bir tempoda seyretti. Maçın ilk yarısına ise Çek futbolcu Vaclav Cerny ve İspanyol oyuncu Marco Asensio damga vurdu. İşte detaylar...

CERNY KADIKÖY'DE COŞUYOR!

Vaclav Cerny, Kadıköy'de oynadığı 2 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Cerny, Rnagers formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçta 2 gol atmış ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı. Bu akşam Türkiye Kupası'nda da gollerine devam eden Çek futolcu Beşiktaş formasıyla da sarı-lacivertli takıma gol atmış oldu.

MARCO ASENSIO BEŞİKTAŞ'I SEVDİ!

Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den transfer ettiği Marco Asensio, Beşiktaş'a karşı oynadığı 2. derbide de golünü attı. İspanyol futbolcu Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği lig maçında da sarı-lacivertliler adına gol atarak galibiyete etki etmişti.