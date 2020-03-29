Beşiktaş'ın yıldızı Boateng, evde eğlenceli vakit geçirmeye devam ediyor

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, karantina günlerinde eğlenmenin bir yolunu bulmuşa benziyor. Tecrübeli oyuncu oğlu ve eşiyle birlikte evde şampiyonlar ligi maçına çıktı.
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Champions League at home SATTENG #maddoxprince @sattamelissa ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/iQ90MRNEgl— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) March 29, 2020
Siyah beyazlı oyuncular evlerinde kendilerini karantinaya alarak zor günlerin geçmesini bekliyor. Karantina günlerinde canı sıkılan Boateng eğlenmenin bir yolunu buldu. Oğlu ve eşiyle birlikte kamera önüne geçen yıldız oyuncu, şampiyonlar ligi marşı eşliğinde futbol oynadı.
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