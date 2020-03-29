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Beşiktaş'ın yıldızı Boateng, evde eğlenceli vakit geçirmeye devam ediyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.03.2020 20:35 | Son Güncelleme

Boateng ailesi, evde muhteşem zaman geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle evine kapanan yıldız oyuncu ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşıyor.

Beşiktaş'ın yıldızı Boateng, evde eğlenceli vakit geçirmeye devam ediyor

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, karantina günlerinde eğlenmenin bir yolunu bulmuşa benziyor. Tecrübeli oyuncu oğlu ve eşiyle birlikte evde şampiyonlar ligi maçına çıktı.

İŞTE O VİDEO

Siyah beyazlı oyuncular evlerinde kendilerini karantinaya alarak zor günlerin geçmesini bekliyor. Karantina günlerinde canı sıkılan Boateng eğlenmenin bir yolunu buldu. Oğlu ve eşiyle birlikte kamera önüne geçen yıldız oyuncu, şampiyonlar ligi marşı eşliğinde futbol oynadı.


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