Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'ten Galatasaraylı taraftarları kızdıracak açıklama!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Sports Digitale'de açıklamalarda bulundu. İşte Gedson Fernandes'in açıklamaları...

"BEŞİKTAŞ'A GELMEK EN DOĞRU KARARLARDAN BİRİ OLDU"

"Beşiktaş'a gelmek, verdiğim en doğru kararlardan biri oldu. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Transfer dönemim biraz karışıktı. Türkiye'de herkes, benim Galatasaray'a gideceğimi söyledi ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Hayatımda aldığım en doğru kararlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ı seçtiğim için bir gram pişmanlık hissetmiyorum. Her şey çok iyi gidiyor.

"BEŞİKTAŞ'A ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

"Şu an zaten çok büyük bir kulüpte oynuyorum, çok mutluyum. Geleceği planlayan bir oyuncu değilim. Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım. Transfer konularını konuşmak, manasız olur. Çünkü mutlu olduğum yerde futbol oynuyorum. Benim şu an tek odağım, Beşiktaş."

"ŞENOL GÜNEŞ, MÜTHİŞ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"Şenol Güneş, müthiş bir teknik direktör. Ligi çok iyi biliyor. Zaten geldikten sonra takımın iyiye gidişatı var. Birlikte oynamayı daha çok öğrendik. Şenol Hoca geldikten sonra benim performansımın yükselmesinden ziyade takımın daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. 11 oyuncu, sahada daha uyumlu oynamaya başladık. Taktik olarak da daha iyi oynamaya başladık."

