Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes, Türkiye rekorunu kırıp takımdan ayrılabilir...

Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için istenen bonservis bedeli belli oldu. Portekizli oyuncu için Beşiktaş yönetimi kararını verdi.

SEZON İÇİNDE 25, ŞİMDİ 35

Yıldız oyuncusu için geçtiğimiz sezon içinde 25 milyon euro talep eden Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes'i şimdi isteyen takımlardan 35 milyon euro talep ediyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin en pahalı sattığı oyuncu olarak Gedson tarihe geçecek. Bir önceki rekor yine Beşiktaş'a Cenk Tosun transferine aitti. (22.5 milyon euro)

BONSERVİSİN YARISI BENFİCA'YA

Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes üzerinden kazanılacak paranın yarısı Benfica'ya gidecek.



