Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva ile ilgili Mourinho ilk kez konuştu! ''Sevmemem mümkün mü?''

Süper Lig devlerinden Beşiktaş’ta her geçen gün Rafa Silva krizi daha da büyürken, Portekiz ekibi Benfica’nın teknik direktörü Jose Mourinho’dan yıldız ismin transferiyle ilgili flaş açıklama geldi.

‘‘SEVMEMEM MÜMKÜN MÜ?’’

SORU: "Rafa Silva ile ilgileniyor musunuz?"

Jose Mourinho: "Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım. Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?"

AĞRILARINI BAHANE ETMİŞTİ! SONUÇ TERSİ ÇIKTI

Ağrıları olduğu için MR'a giren Rafa Silva'nın herhangi bir probleminin olmadığı ve MR sonucunun temiz olduğu açıklanmıştı. Rafa her şeye rağmen bugün yine antrenmana çıkmadı ve Beşiktaş’la arasındaki soğuk rüzgarlar bir türlü dinmedi.

FIFA’YA GİDİLEBİLİR

Beşiktaş, sakatlık bahanesiyle idmanlara çıkmayan Rafa Silva'yı FIFA'ya şikayet etmeyi düşünüyor. MR sonuçları temiz çıkan Rafa Silva'nın yalan söylediğini ispatlayan siyah-beyazlılar Portekizli oyuncuyu FIFA'ya şikayet ederek durumu kontrol altına almayı planlıyor.