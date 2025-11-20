SPOR

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva ile ilgili Mourinho ilk kez konuştu! ''Sevmemem mümkün mü?''

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi bir türlü dinmek bilmezken, Benfica teknik direktörü Jose Mourinho’dan yıldız oyuncuyla ilgili çarpıcı bir yanıt geldi. İşte Mourinho’nun "Rafa Silva ile ilgileniyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt… |Beşiktaş haberleri…

Burak Kavuncu
Süper Lig devlerinden Beşiktaş’ta her geçen gün Rafa Silva krizi daha da büyürken, Portekiz ekibi Benfica’nın teknik direktörü Jose Mourinho’dan yıldız ismin transferiyle ilgili flaş açıklama geldi.

‘‘SEVMEMEM MÜMKÜN MÜ?’’

Beşiktaş ın yıldızı Rafa Silva ile ilgili Mourinho ilk kez konuştu! Sevmemem mümkün mü? 1

SORU: "Rafa Silva ile ilgileniyor musunuz?"

Jose Mourinho: "Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım. Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?"

AĞRILARINI BAHANE ETMİŞTİ! SONUÇ TERSİ ÇIKTI

Beşiktaş ın yıldızı Rafa Silva ile ilgili Mourinho ilk kez konuştu! Sevmemem mümkün mü? 2

Ağrıları olduğu için MR'a giren Rafa Silva'nın herhangi bir probleminin olmadığı ve MR sonucunun temiz olduğu açıklanmıştı. Rafa her şeye rağmen bugün yine antrenmana çıkmadı ve Beşiktaş’la arasındaki soğuk rüzgarlar bir türlü dinmedi.

FIFA’YA GİDİLEBİLİR

Beşiktaş ın yıldızı Rafa Silva ile ilgili Mourinho ilk kez konuştu! Sevmemem mümkün mü? 3

Beşiktaş, sakatlık bahanesiyle idmanlara çıkmayan Rafa Silva'yı FIFA'ya şikayet etmeyi düşünüyor. MR sonuçları temiz çıkan Rafa Silva'nın yalan söylediğini ispatlayan siyah-beyazlılar Portekizli oyuncuyu FIFA'ya şikayet ederek durumu kontrol altına almayı planlıyor.

